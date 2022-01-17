الامارات | فتح باب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2022-2023، لطلبة الصف الـ12، موضحة أن باب التسجيل يمتد حتى 27 مارس 2022.

وحددت الوزارة إجراءات التسجيل، معتبرة قرار اختيار المؤسسة التعليمية والبرنامج الدراسي مهماً.

ودعت إلى تعبئة طلب الالتحاق الإلكتروني وتحميل الوثائق المطلوبة.

كما أكدت أن اختيار مؤسسات التعليم العالي يتيح للطالب في المدارس الحكومية اختيار ثلاث من المؤسسات التعليمية أو البعثات الخارجية أثناء تعبئة طلب الالتحاق مع إضافة التخصص لكل مؤسسة بما يتوافق مع المسار الدراسي للطالب (المسار المتقدم، المسار العام، مسار النخبة)، إضافة إلى مسارات المناهج المتبعة في المدارس الخاصة.

وحددت الوزارة ثلاثة شروط للتقديم، أهمها أن يكون المتقدم من فئة الطلبة المواطنين، أو أبناء المواطنات، ومازال على مقعد الدراسة (مرحلة الصف الثاني للعام الدراسي) خلال فترة التسجيل، مع شرط تعبئة استمارة طلب التسجيل الموحدة وتسليم جميع المستندات المطلوبة والشهادات الدراسية (لطلبة المدارس الخاصة).

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