الامارات | محمد بن راشد يستقبل رئيس كوريا ويشيد بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يستقبل رئيس كوريا ويشيد بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الكورية في ظل ما تشهده العلاقات القوية بين البلدين من تطور ونمو مستمر، ما يعكس حرص قيادة الدولتين على تنمية هذه العلاقات وتوثيق الترابط والتواصل الفعال وأوضح أن الإمارات هي الشريك التجاري الأول عربيا لكوريا.

وقال سموه: «دولة الإمارات تتمتع بشراكة استراتيجية مع جمهورية كوريا وهي الشراكة التي وفرت الكثير من الفرص لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، منها التعاون الاقتصادي والتجاري والأمن الغذائي إضافة إلى التعاون في مجالات الصحة والثقافة والفضاء والطاقة والسياحة».

وأضاف سموه: «نعتز بمستوى التقدم والتعاون بين البلدين في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى المشتركة بين الجانبين ومن بينها مشروع محطة براكة للطاقة النووية والتي تعد أبرز صور التعاون الوثيق والأكبر في تاريخه والتي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا».

وأكد أن العلاقات الإماراتية - الكورية حققت قفزات نوعية في عدد من القطاعات الحيوية، وقال: "سنعمل خلال المرحلة المقبلة على تأسيس مرحلة أكثر ازدهارا للتعاون الثنائي بين البلدين وخلق مسارات لتبادل فرص التنمية وتسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية، ورسم وصياغة خطط واضحة لتطوير أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق التقدم المأمول لعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين".

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مقر إكسبو 2020 دبي اليوم (الأحد)، مون جي إن، رئيس جمهورية كوريا، الذي يزور البلاد حالياً والوفد المرافق.

ورحب سموه، بالرئيس الضيف، معرباً سموه عن أمله في أن تكلل زيارته للدولة بنتائج طيبة تعزز علاقات الصداقة والتعاون والشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا على مختلف الصعد.

من جانبه، أكد الرئيس الكوري عمق علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده ودولة الإمارات، موجهاً الشكر لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الذي أحيط به من قبل سموه ما يؤكد متانة روابط الصداقة التي تجمع بين قيادتي البلدين الصديقين، والحرص على تنمية العلاقات المستقبلية فيما بينهما.

وأشاد الرئيس الكوري بالتنظيم عالي المستوى لهذه الدورة الاستثنائية من معرض "إكسبو 2020 دبي" الأكبر في تاريخه، والتي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، مؤكداً أن هذا التجمع في دبي يعد قاعدة قوية وأساسية للانطلاق نحو مستقبل مزدهر بالابتكار والتقدم في المجالات كافة، لما فيه خير البشرية جمعاء.

وشهد سموه والرئيس الكوري توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون، من بينها مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع لدولة الإمارات العربية المتحدة وإدارة برنامج استحواذ الدفاع جمهورية كوريا بشأن التعاون المتوسط وطويل الأمد في مجالات الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا الدفاع وقعها من الجانب الإماراتي اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية ومن الجانب الكوري يون هو قانغ، وزير حيازة الدفاع.

كما شهد سموه توقيع ثلاث مذكرات بين مجلس التوازن الاقتصادي والجهات والشركات الكورية منها مذكرة تفاهم مع شركة LIG NEX1 وقعها من الجانب الإماراتي معمر عبدالله حمد أبوشهاب، رئيس تنفيذي في مجلس التوازن الاقتصادي، ومن الجانب الكوري لهيو نسو لي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأعمال العالمية، ومذكرة تفاهم أخرى بين مجلس التوازن الاقتصادي، ونظام "هانهاوا" وقعها معمر عبدالله حمد أبو شهاب، وسن جي آل، الرئيس التنفيذي لأنظمة هنوا فيما وقع الطرفان مذكرة تفاهم ثالثة بين مجلس التوازن الاقتصادي وشركة "هانهوا" للدفاع.

وحضر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرئيس الكوري، توقيع ثلاث اتفاقيات بين شركة "أدنوك" وعدد من الجهات والشركات الكورية، من بينها اتفاقية إطارية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وبنك التصدير والاستيراد الكوري، وقعها كل الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها العضو المنتدب، ومون كين بانج رئيس مجلس إدارة ورئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري.. واتفاقية دراسة مشتركة بين شركة أدنوك وشركة نفط KNOC وشركة SK غاز الهيدروجين- أمونيا وقعها من الجانب الإماراتي الدكتور سلطان الجابر، ومن الجانب الكوري كيم دونغ سوب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة KNOC، ويون بيونج سوك، الرئيس التنفيذي لشركة غاز SK، أما الاتفاقية الثالثة فكانت بين شركة "أدنوك" وشركة نفط KNOC بشأن شحن الأمونيا.

حضر الاستقبال وتوقيع الاتفاقيات.. سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

وتمتد العلاقات الإماراتية - الكورية إلى نحو أكثر من 41 عاماً، وتشهد حالياً زخماً كبيراً على المستويين الحكومي والخاص، وتنوع في أنشطة التعاون الاقتصادي على الصعد كافة.. بينما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 4.8 مليارات دولار في 2020.

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