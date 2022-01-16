الامارات | تساقط الأمطار على مناطق متفرقة في الدولة.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن تساقط الأمطار على مناطق متفرقة في الدولة.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هطلت، منذ ليل أمس وحتى اليوم، أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق متفرقة من الدولة، حيث شهدت دبي أمطاراً تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.

كما شهدت أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة أمطارا تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.

وشهدت منطقة كلباء في الشارقة أمطاراً خفيفة إلى متوسطة، كما شهدت الفجيرة أمطاراً غزيرة .

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