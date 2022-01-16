الامارات | كهرباء ومياه دبي ترفع القدرة الإنتاجية للمشروع الأول من المرحلة الخامسة بمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء ومياه دبي ترفع القدرة الإنتاجية للمشروع الأول من المرحلة الخامسة بمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، أن القدرة الإنتاجية للمشروع الأول ضمن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، قد ارتفعت من 300 ميجاوات إلى 330 ميجاوات وذلك نتيجة استخدام أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه التي تسمح باستخدام أشعة الشمس المنعكسة على الوجهين الأمامي والخلفي، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة. وقد بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للمرحلة الخامسة، والتي ستصل قدرتها الإجمالية إلى 900 ميجاوات باستثمارات تقدر بـنحو 2 مليار و58 مليون درهم، إلى نحو 60%، وبلغ إجمالي عدد الساعات الآمنة نحو 4 ملايين و225 ألف ساعة عمل آمنة دون إصابات بشرية.

وقال سعيد الطاير: "نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي، في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز الاستدامة والابتكار والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام من خلال زيادة نسبة الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، أكبر مشروعاتنا لتحقيق هذه الرؤية، حيث ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. وتبلغ نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دبي 11.38% من إجمالي مزيج الطاقة وستصل هذه النسبة إلى 13.3% خلال الربع الأول من 2022. وتبلغ قدرة مشروعات الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها في المجمع 1527 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، ولدى الهيئة مشاريع بقدرة 1333 ميجاوات قيد التنفيذ بتقنيتي الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، إضافة إلى مراحل مستقبلية أخرى للوصول إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وأضاف الطاير: "يحظى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية منذ إطلاقه، باهتمام واسع من المطورين العالميين، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل. ومن خلال هذا النموذج، استقطبت الهيئة نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات وحققت أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم".

وأوضح النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي المهندس وليد بن سلمان، أن العمل يسير في المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وفق الجدول الزمني المحدد، وقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع الثاني نحو 57%، مشيراً إلى أن المرحلة الخامسة ستوفر الطاقة النظيفة لأكثر من 270,000 مسكن في دبي، وستسهم في الحد من 1.18 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وسيتم تشغيلها على مراحل حتى عام 2023.

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي قد أعلنت في نوفمبر 2019 عن اختيار الائتلاف الذي تقوده شركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار "الائتلاف الأفضل" لتنفيذ المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، وقد أسست هيئة كهرباء ومياه دبي شركة "شعاع للطاقة-3 "، لتنفيذ المشروع وتمتلك 60% من أسهمها، وذلك بالشراكة مع الائتلاف الذي تقوده شركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار، والذي يمتلك 40% من الأسهم المتبقية من الشركة. وقد حققت الهيئة إنجازاً عالمياً بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6953 سنت أمريكي للكيلووات ساعة لهذه المرحلة.

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