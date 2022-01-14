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الامارات | تحديث الإجراءات الخاصة بالمصابين بكوفيد-19 والمخالطين لهم في أبوظبي

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث الإجراءات الخاصة بالمصابين بكوفيد-19 والمخالطين لهم في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدث مركز أبوظبي للصحة العامة الإجراءات الخاصة بالمصابين بكوفيد-19 والمخالطين لهم، لحماية الصحة والسلامة العامة، وذلك بالتعاون مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ودائرة الصحة في أبوظبي.

التفاصيل تباعاً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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