الامارات | جهة خاصة في أبوظبي تطرح شواغر في 14 تخصصاً للمواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن جهة خاصة في أبوظبي تطرح شواغر في 14 تخصصاً للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت جهة خاصة في إمارة أبوظبي عدداً كبيراً من الشواغر الوظيفية للكوادر الوطنية والمقيمين، في 14 تخصصاً إدارياً وفنياً، تشمل (مهندسي مساحة، وزراعة، وبيئة)، ومدير فعاليات، ومدير تسويق، وفني تقنية المعلومات، على أن يكون المتقدم للوظائف من حملة شهادة عليا (بكالوريوس أو ماجستير)، مع شرط توافر خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

وشملت قائمة الشواغر الوظيفية المتاحة «فني حدادة، فني ميكانيكي، فني نجارة، كهربائي، فني ألياف زجاجية، فني ري وسباكة»، شرط الحصول على «شهادة دبلوم»، وتوافر خبرة لا تقل على خمس سنوات، وكذلك مصور فوتوغرافي، ومصور درون، وسكرتير تنفيذي لحملة البكالوريوس، مع خبرة خمس سنوات. وأشارت الجهة إلى أن العمل في كل التخصصات المطلوبة سيكون في إمارة أبوظبي، بنظام الدوام الكامل، داعية الراغبين في التقدم لشغل الوظائف الشاغرة، إلى سرعة إرسال السير الذاتية والشهادات العلمية وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني: [email protected].

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