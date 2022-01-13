الامارات | محمد بن راشد يطلق جسر "اللانهاية" من دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطلق جسر "اللانهاية" من دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، جسر إنفينيتي "اللانهاية" من دبي.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": "جسر إنفينيتي (اللانهاية) .. تحفة هندسية وفنية ومعمارية عالمية جديدة .. أطلقناها اليوم من دبي.. جسورنا نحو المستقبل .. طموحاتنا لا نهاية لها".

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