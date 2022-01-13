الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحديث

يحاول أحد المتعاملين مع شركة «دو» للاتصالات، تحديث بيانات الهوية الخاصة به، منذ أسابيع، لكنه لم يتمكن، وقال إن كل محاولاته لتحديثها عبر زيارة فروع الشركة والدخول إلى الموقع الإلكتروني، أو عبر التطبيق، وإرساله العديد من الإيميلات وتواصله مع خدمة العملاء؛ باءت بالفشل.

مياه

اقترح قارئ على الجهات المعنية، وضع أنظمة لإعادة تدوير المياه المستعملة في الوضوء في المساجد، بحيث يستفاد منها في ري المزروعات والمسطحات الخضراء؛ إسهاماً في المحافظة على الموارد الطبيعية.

إجراءات

رصد متسوقون تراخياً لدى العديد من زوّار المراكز التجارية، في الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»، مشيرين على نحو خاص، إلى عدم ارتداء الكمامات بالطريقة السليمة، داعين إلى تكثيف الرقابة.

إشارة

اشتكى سكان في منطقة النادي السياحي في أبوظبي من إشارة مرور للمشاة لا تفتح إلا بالضغط على الزر المخصص لذلك بقوة، وهو ما يجهله كثيرون، ويجعلهم ينتظرون طويلاً قبل أن تفتح لهم ويعبروا الشارع.

مخالفة

فوجئ مقيم بمنطقة النهدة بالشارقة بمخالفة «مواقف» على سيارته، على الرغم من حجزه التذكرة عن طريق خدمة الرسائل النصية، مشيراً إلى أن هذه الواقعة تحدث معه للمرة الأولى في الإمارة.

فحوص

دعا مرضى يراجعون مستشفيات خاصة الجهات المعنية في الدولة إلى وضع ضوابط ملزمة، تمكنهم من الثقة بصحة الفحوص التي يطلبها بعض الأطباء، وذلك لشكوكهم بوجود مبالغة في عددها من دون داعٍ.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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