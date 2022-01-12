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الامارات | لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي تُقرر تمديد العمل بنظام "التعليم عن بعد" لأسبوع إضافي اعتباراً من تاريخ 17 يناير 2022

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  

قرّرت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة في أبوظبي تمديد العمل بنظام "التعليم عن بعد" لأسبوع إضافي اعتباراً من تاريخ 17 يناير 2022 لتعزيز الجاهزية الشاملة للمرافق التعليمية ولضمان العودة الآمنة للطلبة إلى المدارس.

ويشمل هذا القرار جميع المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة، بالإضافة إلى الجامعات والكليات ومراكز التدريب.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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