الامارات | النيابة العامة للدولة توضح جريمة نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة للدولة توضح جريمة نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 19 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية.. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب الكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المختصة.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

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