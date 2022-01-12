الامارات | «تنفيذي الشارقة» يعتمد مقترح إنشاء «حاضنة رواد الافتراضية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الشارقة» يعتمد مقترح إنشاء «حاضنة رواد الافتراضية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مقترح إنشاء «حاضنة رواد الافتراضية»، التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال في إمارة الشارقة من خلال جذب الشباب الطموح من الطلاب وخريجي الجامعات ورواد الأعمال مع توفير التسهيلات التي تساعدهم على الدخول في مجالات الاستثمار والعمل الحر، وذلك استمراراً لجهوده في دعم رواد الأعمال الشباب من المواطنين لتأسيس مشروعات تجارية تحقق لهم الدخل المناسب وتعزز من خبراتهم في الأعمال، وتدعم السوق الاقتصادية.

وستسهم الحاضنة الافتراضية في تقليل التكاليف على رواد الأعمال لبعض الأنشطة التي لا تستدعي وجود مقار للأنشطة الاقتصادية ولا التفتيش الميداني، مع استمرار تطبيق الاشتراطات الأخرى التي تعزز من الخدمات المقدمة وفق المعايير الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وغيرها.

وناقش المجلس مجموعة من المقترحات حول تطوير بيئة الأعمال في قطاع السفر والسياحة بما يتناسب مع مختلف الظروف والأزمات، ووضع آليات مرنة تحقق التوازن بين القطاعات وتعزّز من تنافسيتها.

ووجه المجلس بدراسة المقترحات بالتنسيق مع الجهات المعنية ووضعها وفق إطار قانوني يسهم في تطوير البنية التشريعية لقطاع السفر والسياحة.

واطلع المجلس على تقرير حول إعادة هندسة الإجراءات لتراخيص البناء في إمارة الشارقة من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات ذات الاختصاص لتسهيل الإجراءات، وتقليل زمن إنجاز الخدمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، والاستفادة من التقنيات الحديثة.

وتناول التقرير مراحل تقييم الخدمات والحلول المقترحة، التي طبقت منها المرحلة الأولى بتقليص خدمة إنجاز تراخيص البناء السكني إلى ستة أيام عمل فقط تشمل رحلة خدمة واحدة في الجهات الحكومية المختصة، وهي دائرة التخطيط والمساحة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة وبلدية مدينة الشارقة.

وأثنى المجلس على الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية لتطوير الخدمات ودعم التحول الرقمي، من خلال تنفيذ الربط الإلكتروني بين الجهات ومراجعة سير الخدمات وإعادة هيكلتها وتطوير مستواها.

• المجلس ناقش مقترحات لتطوير بيئة الأعمال في قطاع السفر والسياحة بما يتناسب مع مختلف الظروف.

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