الامارات | 2511 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و3 وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 2511 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و3 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، إجراء 292 ألفاً و415 فحصاً جديداً، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والمخالطين لهم، وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن2511 إصابة جديدة بالفيروس. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 790 ألفاً و698 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة وفاة ثلاثة أشخاص نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2177 حالة.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة شفاء 795 حالة جديدة، وتعافيهم التام من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 754 ألفاً و688 حالة.

وأعلنت الوزارة تقديم 18 ألفاً و589 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 22 مليوناً و921 ألفاً و62 جرعة. ويرتفع معدل توزيع اللقاح إلى 231.75 جرعة لكل 100 شخص.

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