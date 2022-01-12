الامارات | «صحة أبوظبي»: تطعيم «كورونا» والجرعة الداعمة شرط للترخيص المهني الصحي

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أبوظبي»: تطعيم «كورونا» والجرعة الداعمة شرط للترخيص المهني الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، أن الحصول على لقاح «كوفيد-19» والجرعة الداعمة، بات شرطاً أساسياً من شروط الترخيص، أو تجديد الترخيص للمهنيين الصحيين من جميع الفئات، باستثناء المهنيين الصحيين المعفيين طبياً.

ووجهت تعميمات إلى المنشآت الصيدلانية، ومنشآت الرعاية الصحية، والمهنيين الصحيين، بضرورة سحب أربع وسائل طبية، بناء على إشعارات صادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بسبب عيوب في التصنيع.

وتفصيلاً، قررت الدائرة، اعتباراً من 31 يناير الجاري، أن يكون الحصول على تطعيم «كوفيد-19» من شروط الترخيص، أو تجديد الترخيص للمهنيين الصحيين، من جميع الفئات (باستثناء المهنيين الصحيين المعفيين طبياً من الحصول على اللقاح)، مشيرة إلى أنه بات يتوجب على أي مهني صحي أن يكون حاصلاً على التطعيم بصورة كاملة ضد «كوفيد-19»، شاملاً الجرعة الداعمة، قبل تقديم طلب الحصول على ترخيص أو تجديد الترخيص لمزاولة المهنة.

وأكدت ضرورة إرفاق نسخة شهادة التطعيم من تطبيق الحصن عبر النظام الإلكتروني للدائرة، لإثبات حصول المتقدم على التطعيم، فيما سيكون الأشخاص المعفون طبياً من الحصول على اللقاح، ملزمين إرفاق نسخة من الإعفاء الطبي الرسمي مع طلب الترخيص أو التجديد.

من جهة أخرى، أشارت الدائرة إلى سحب الوسيلة الطبية arterial line, venous line and safe lin 5008 Bloodlines، والمصنعة من قبل شركة Care Medical Fresenius، بناء على إشعار السلامة الصادر من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بسبب تلقي الشركة المصنعة تقارير عن حدوث تسريب من ربط الأنبوب الرئيس بمشبك ألفا، نتيجة خطأ في عملية اللصق أثناء الإنتاج.

كما قررت الدائرة بناء على إشعار الوزارة سحب الوسيلة الطبية Dilatation Catheters Hurricane™ RX Biliary Balloon، والمصنعة من قبل شركة Boston Scientific Corporation (BSC)، وأرجعت سبب سحب الوسيلة الطبية إلى الشكاوى المبلغ عنها بسبب الثقوب الواردة في البالون، حيث قد يلاحظ المستخدم أن البالون إما أن يفقد الضغط بسرعة، أو يفشل في اكتساب الضغط أو الحفاظ عليه.

وسحبت الدائرة الوسيلة الطبية Vacutainer Blood Collection Tube، بسبب احتمالية نقص ملء الأنابيب إلى نسبة غير صحيحة من المواد المضافة إلى الدم، ما قد يعطي نتائج اختبار خاطئة قد تؤدي إلى التشخيص أو العلاج غير الصحيح.

ولفتت الدائرة إلى أن الوسيلة الطبية الرابعة التي تقرر سحبها هيNon-absorbent towels with adhesive، بسبب اختلاف مستوى الالتصاق، ما يؤدي إلى عدم التصاق المنشفة بالمريض بشكل كاف. وفي حال عدم الانتباه للخلل، فقد يؤدي ذلك إلى تحريك المنشفة أو سقوطها، وإلى ضعف حماية الحاجز، وزيادة خطر الإصابة بعدوى غير محددة، لاسيما في حالة المرضى المعرضين لنقص المناعة.

ودعت الدائرة المنشآت الصيدلانية، ومنشآت الرعاية الصحية، والمهنيين الصحيين، إلى سحب التشغيلات والوسائل الطبية المحددة، وإعادتها للمورد، والإبلاغ عن حدوث أي آثار جانبية ناجمة عن استخدامها إلى برنامج اليقظة الدوائية عبر نظام التبليغ الإلكتروني الخاص بالبرنامج.

• دائرة الصحة في أبوظبي طلبت إرفاق نسخة شهادة التطعيم من تطبيق الحصن عبر نظامها الإلكتروني.

الزيارات الطبية المنزلية

قرّرت دائرة الصحة في أبوظبي، تمديد قرار السماح بالزيارات الطبية المنزلية للمجموعات المعرضة للإصابة بمرض فيروس كورونا «كوفيد-19»، في حال عدم إمكانية علاجهم باستخدام خدمات التطبيب عن بعد.

ويسمح القرار باستمرار تفعيل خدمة الزيارات المنزلية لجميع أنواع وثائق الضمان الصحي والبرامج العلاجية في أبوظبي، للمرضى من المجموعات المعرضة للإصابة بمرض فيروس كورونا.

وتشمل فئات: كبار المرضى (فوق 60 عاماً)، والمرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة (مثل أمراض القلب والسكري والأمراض التنفسية المزمنة والأورام السرطانية)، بناء على ما تم تحديده من منظمة الصحة العالمية.

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