الامارات | امرأة تتهم شاباً بالاعتداء عليها بالاتفاق مع زوجها

شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تتهم شاباً بالاعتداء عليها بالاتفاق مع زوجها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتهمت امرأة صديق زوجها شاب (عربي) بخداعها ووضع لها مشروب كحولي في عصير البرتقال، أثناء وجودها بأحد الفنادق في الفجيرة صحبة زوجها، ما أدى إلى شعورها بالدوار وفقدان القدرة على المقاومة، واعتدى عليها بالاكراه وهي تحت تأثير المشروب الكحولي بالاتفاق مع الزوج، وبعد إستكمال التحقيقات قررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة جنايات دبا الفجيرة، التي قضت ببراءة المتهم من المتهمة المنسوبة إليه. وتفصيلاً، تقدمت امرأة ببلاغ يفيد بأنها كانت موجودة بفندق في الفجيرة بصحبة زوجها، وكان صديق الزوج يقيم بمفردة في الفندق، وذات ليلة غافلها بالاتفاق مع زوجها ووضع لها مشروب كحولي في عصير البرتقال، دون أن تدري ما أدى إلى شعورها بالدوار وشبه فقدان للوعي، واعتدى عليها بالاكراه تحت تأثير الكحوليات. فيما أنكر الشاب المتهم في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة التهمة المسندة إليه مشيراً إلى المجني عليها تدعي عليه دون وجه حق، ملتمساً براءته من التهمة المنسوبة إليه، كما انكر الزوج الاتهام وأكد أنه كيدي لوجود خلافات زوجية، وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دبا الفجيرة لمحاكمة الشاب. وقدمت وكيلة المتهم المستشارة القانونية، المحامية فاطمة آل علي، أمام هيئة المحكمة دفوعاً تطلب فيها ببراءة موكلها لخلو أوراق القضية من أي دليل مادي ضده إذ اكتفت الشاكية بأقوال مرسلة دون تقديم أي دليل مادي يثبت إدعائها، بالإضافة لإنكار الشاب التهمة المنسوبة إليه في جميع مراحل القضية. وأشارت إلى انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة بحق المتهم لارتكاب جريمة هتك، كما أن القصد الجرمي في جريمة هتك العرض لم يتوافر في موكلها إطلاقاً إذ كان يسكن في غرفة مستقلة به منذ إقامته في الفندق وأن الزوج كان يسكن مع الشاكية في الغرفة نفسها ولا يتصور عقلاً ومنطقاً ما ادعته الشاكية من قيام المتهم بمواقعتها بالإكراه. ودفعت بكيدية الاتهام وتلفيقة من قبل المجني عليها لوجود خلاف بينها وبين زوجها ما يؤكد ذلك أقوالها المتناقضة والمتضاربة والتي لا يمكن بأي حال تصديقها لمخالفتها العقل والمنطق، لافتة إلى أن الشاكية قررت في محضر الاستدلالات أن الشاب وضع لها مشروب كحولي في عصير البرتقال ما أفقدها السيطرة على نفسها، كما أفادت في أقوالها بمحضر جمع الاستدلالات بأنها لا تشرب المشروبات الكحولية، والحقيقة أنه تم صدور حكم سابق ضدها في قضية أخرى لشربها الخمر والقيام بأعمال منافية للآداب. كما دفعت آل علي بخلو تقرير نتيجة المختبر الجنائي الصادر من الجهات المعنية الخاصة بالمتهم من أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو كحولية، بالإضافة لخلو تقرير الطب الشرعي من أي اثبات ضد المتهم كما بين التقرير عدم وجود كدمات أو آثار تدل على هتك العرض بالإكراه ما يثبت افتعالها للتهمة. وطلبت احتياطياً، احالة الدعوي للتحقيق واستدعاء الشاكية والزوج ومواجهتهما بالشاب لبيان عدم قيامه بأي فعل اتجاه الشاكية وأنه كان يسكن بغرفة مستقلة في الفندق وتربطه علاقة صداقة بزوج الشاكية. وبعد إستكمال سماع جميع المرافعات والإطلاع على تقرير المختبر الجنائي وتقرير الطب الشرعي، قضت محكمة جنايات دبا الفجيرة، ببراءة شاب من المتهمة المنسوبة إليه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App