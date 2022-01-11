الامارات | رأس الخيمة توفر إقامة مجانية للزوار الكازاخستانيين العاجزين عن العودة لبلادهم

شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة توفر إقامة مجانية للزوار الكازاخستانيين العاجزين عن العودة لبلادهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها جمهورية كازاخستان، تعهدت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بدعم ومساندة كافة السياح الكازاخستانيين العاجزين حالياً عن مغادرة الإمارة للعودة إلى موطنهم نتيجة المشاكل المتعلقة بالرحلات الجوية. فقد وفرت الهيئة إقامة شاملة تضمنت الغذاء والشراب وغيرها من وسائل الراحة في الفنادق الحالية للزوار حتى تتحسن الأوضاع في بلادهم وتتسنى لهم العودة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة راكي فيليبس: "تعرب هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن عميق تعاطفها مع شعب كازاخستان وخاصة الذين لم تتسنى لهم العودة إلى بلادهم. ونظراً لأن عافية زوارنا الكرام وسلامتهم تأتي دائماً على رأس قائمة أولوياتنا خلال هذه الأوقات العصيبة، حرصنا على تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لهم حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم بأمان".

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