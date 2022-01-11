الامارات | «الموارد البشرية» تدعو إلى الالتزام بنظام حماية الأجور

شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تدعو إلى الالتزام بنظام حماية الأجور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام بسداد أجور العاملين لديها من خلال «نظام حماية الأجور» في المواعيد المقررة.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد، أن التزام المنشآت بسداد الأجور في مواعيدها يسهم في زيادة إنتاجية العامل.

كما أكد حرص الوزارة على بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين أصحاب العمل والعمال ترتكز على التراضي والشفافية، وفقاً للعقود المبرمة بينهم، وهو ما يعزز من الممارسات القانونية في سوق العمل بالدولة.

وأشار العوبد إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور تمكن أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ودعا أصحاب العمل إلى تسجيل وتوثيق أي اتفاق مع العاملين لديهم بشأن تغيير الأجر من خلال الأنظمة المعتمدة والإجراءات التي تطبقها الوزارة في هذا الشأن. كما دعاهم إلى الاستفادة من خدمة «كشف الحساب» للاطلاع على التقرير الذي يوفر لهم توصيفاً شاملاً حول موقف المنشأة من سداد الأجور عبر نظام حماية الأجور، ما يساعدهم على اتخاذ اللازم للتقيد بتحويل الأجور عبر النظام في مواعيدها.

وتوفر الوزارة الخدمة للمنشآت المسجلة لديها شهرياً، حيث يرسل تقرير تفاعلي شامل لأصحاب العمل عبر بريدهم الإلكتروني لإطلاعهم بشكل استباقي على حالة المنشأة في سجلات الوزارة، بما يضمن حصولهم أولاً بأول على البيانات والمعلومات المتعلقة بملفات منشآتهم، ووضع العاملين لديهم.

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