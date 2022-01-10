الامارات | %77 من أفراد المجتمع يفضّلون السياحة الداخلية في ظل جائحة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن %77 من أفراد المجتمع يفضّلون السياحة الداخلية في ظل جائحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر استطلاع رأي، أجرته «تريندز» للبحوث والاستشارات، لمصلحة «الإمارات اليوم»، أن 77% من أفراد المجتمع يفضّلون السياحة الداخلية، نتيجة تفشي فيروس «كورونا» عالمياً، وتصدرت دبي قائمة الوجهات الداخلية المستهدفة للسياحة الداخلية، بنسبة 41%.

وأفادت نتائج الاستطلاع بأن 55% من أفراد المجتمع يخططون للسفر خارج الدولة خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما فضّل 52% منهم السفر بمفردهم.

وفي ظل جائحة «كوفيد-19» العالمية، وانتشار المتحورات الجديدة من الفيروس، فإن 45% من أفراد المجتمع لا يخططون للسفر خارج الدولة، و23% يفضلون السفر إلى دول آسيوية، و16% يفضلون دولاً عربية، و12% يفضلون السفر إلى دول أوروبية، و4% يفضلون السفر إلى كندا وأميركا الشمالية.

وتصدرت إمارة دبي قائمة الوجهات الداخلية المستهدفة لقضاء الإجازة فيها في حال تشديد إجراءات السفر نتيجة انتشار فيروس «كورونا»، بنسبة 41%، ثم أبوظبي بنسبة 37%.

وأوضح الاستطلاع أن نسبة 63% من أفراد المجتمع لم يسافروا خارج الدولة خلال عام 2021، في حين سافر 30% مرّة واحدة، وهناك 7% سافروا مرات عدة، كما أن 55% من منهم يخططون للسفر خارج الدولة خلال الستة أشهر المقبلة.

وتسبب انتشار فيروس «كورونا» في تفضيل 52% من أفراد المجتمع السفر بمفردهم، في الوقت الذي فضّل خلاله 77% منهم السياحة داخل الدولة، نتيجة تفشي فيروس «كورونا» في العالم.

وبلغ حجم العينة المشمولة بالاستطلاع على مستوى الدولة 595 فرداً، بلغت نسبة مشاركة الذكور 60%، مقابل 40% للإناث، وبلغت نسبة المشاركين من غير الإماراتيين 89%، مقابل 11% للإماراتيين.

وكانت أعلى فئة عمرية شاركت في الاستطلاع الفئة العمرية 30 – 39 عاماً بواقع 41%، ثم الفئة العمرية 40 – 49 عاماً، والفئة العمرية 18 – 29 عاماً بواقع 25%، وأخيراً الفئة العمرية 50 عاماً فأكثر بواقع 9%.

وبلغت نسبة المشاركين من حملة الشهادات الجامعية 39%، والدبلوم 30%، والثانوية العامة 31%، فيما كان 76% من المشاركين في الاستطلاع من إمارتي أبوظبي ودبي، بواقع 40% لأبوظبي، و36% لدبي.

ويرى 39% من أفراد المجتمع أن السبب الذي يدفعهم للسفر خارج الدولة في ظل ظهور طفرات جديدة من «كورونا» هو زيارة العائلة، فيما عزا 15% السبب للعمل أو لمهمة رسمية، و16% لقضاء فترة الإجازة، فيما يرى 30% أنه لا يوجد سبب للسفر في ظل انتشار فيروس كورونا.

ومن أهم المخاوف التي تنتاب أفراد المجتمع في حال السفر إلى خارج الدولة إصابتهم بالفيروس بنسبة 55%، فيما كان 38% متخوفين من إغلاق الحدود، وعدم التمكن من العودة، وهناك 19% متخوفون من الحجر الصحي خارج الدولة، في حين كان 13% متخوفين من الحجر الصحي عند عودتهم من السفر.

رصد التغيرات

يأتي هذا الاستطلاع بهدف الوقوف ورصد التغيرات التي طرأت على أفراد المجتمع في اختيار وجهاتهم السياحية خلال تفشي جائحة «كورونا»، خارجياً وداخلياً، وأبرز معايير اتخاذ قرارات السفر خلال تلك الفترة. وكانت صحيفة «الإمارات اليوم» ومركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، وقعا أخيراً مذكرة تفاهم وتعاون، بهدف وضع إطار عام للشراكة والتنسيق بين الطرفين في المجالين البحثي والإعلامي.

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