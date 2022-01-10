الامارات | «أبوظبي للصحة» يدعو «المخالطين» إلى إجراء مسحة «PCR»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للصحة» يدعو «المخالطين» إلى إجراء مسحة «PCR» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مركز أبوظبي للصحة العامة، على ضرورة زيارة الأفراد الحاصلين على نتيجة فحص «كوفيد - 19» إيجابي لأي من مراكز صحة من المركبة لإعادة مسحة الأنف وفي حال حصل على نتيجة إيجابية ثانية التوجه إلى أحد المراكز الطبية المعتمدة لاستكمال إجراءات العزل، داعية الأشخاص المخالطين لحالات مصابة بـ«كورونا»، للتوجه إلى أحد مراكز تقييم «كوفيد - 19» لإجراء فحص أولي بمسحة الأنف.

فيما أشارت البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أن نسبة الشفاء من إجمالي إصابات كورونا منذ بداية الجائحة بلغت 95.7%، فيما وصلت نسبة الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى العلاج نحو 4% من إجمالي حالات الإصابة وغالبيتها تعاني من أعراض بسيطة وحالتها مستقرة، ووصل معدل الوفيات من إجمالي الإصابات إلى 0.3% وهو من الأقل عالمياً.

وتفصيلاً، أظهر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن متوسط الفحوص اليومية «PCR» خلال الأسبوع الماضي حتى أمس، بلغت 401 ألف و697.7 فحصاً يومياً، بمتوسط 4061.5 فحص لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ معدل الإصابات الإيجابي من إجمالي الفحوص 0.7%، وبينت الإحصاءات أن متوسط الإصابات اليومية خلال الفترة نفسها بلغ 2654.1 إصابة، بمتوسط 26.8 إصابة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ متوسط حالات الشفاء اليومي 882.6 حالة بمتوسط 8.9 حالات لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ متوسط الوفيات اليومية 0.7 حالة، بمتوسط 0.0 لكل 100 ألف نسمة، كما بلغ معدل الوفيات من الإصابات 0.0%.

ودعا مركز أبوظبي للصحة العامة، الأشخاص المخالطين لحالات مصابة بـ«كورونا»، إلى التوجه إلى أحد مراكز تقييم «كوفيد - 19» لإجراء فحص أولي بمسحة الأنف، مشيراً إلى تخصيص أربعة مراكز في إمارة أبوظبي لتقييم «كوفيد - 19» تضم مركز التقييم في ميناء زايد، ومركز التقييم في مدينة محمد بن زايد «فئة العمال»، وفي العين مركز المؤتمرات في الخبيص، والظفرة مركز مدينة زايد أو أي من مستشفيات الظفرة.

وأشار إلى أن المخالطين يجب عليهم الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 10 أيام لغير المطعمين، أو سبعة أيام للحاصلين على جرعتي التطعيم ابتداءً من تاريخ المخالطة، وإعادة الفحص في اليوم التاسع لغير المطعم، أو اليوم السادس للحاصل على جرعتي التطعيم، لافتاً إلى أن فئة العمال من الشركات الحكومية والخاصة، يجب عليهم الاتصال على الرقم 909 لطلب النقل لمراكز الحجر المعتمدة فوراً، وفي حال ظهور أعراض طارئة على الشخص المخالط مثل صعوبة أو ضيق في التنفس الاتصال على 999.

وأوضح المركز أنه في حال كانت نتيجة فحص «PCR» إيجابية، يجب على المصاب زيارة أي من مراكز «صحة» للفحص من المركبة لإعادة مسحة الأنف، وفي حال الحصول على نتيجة إيجابية ثانية يجب التوجه إلى أحد المراكز الطبية المعتمدة لاستكمال إجراءات العزل، مشيراً إلى أن مراكز تقييم «كوفيد - 19» للحالات الإيجابية في أبوظبي، تشمل مستشفى المفرق، ومركز «كوفيد - 19» في المشرف، ومركز المؤتمرات في الخبيصي، ومركز مدينة زايد في الظفرة أو أياً من مستشفيات الظفرة.

وأشار المركز إلى أن فترة العزل تنتهي بالحصول على نتيجتين سلبيتين متتاليتين خلال 24 ساعة أو إكمال العزل 10 أيام مع الخلو من الأعراض في آخر 3 أيام من العزل، مطالباً فئة العمال من الشركات الحكومية والخاصة بالاتصال على الرقم 909 لطلب النقل لمراكز العزل المعتمدة فوراً، وفي حال وجود أعراض طارئة أو صعوبة وضيق في التنفس يجب الاتصال على 999.

• في حال كانت نتيجة فحص «كوفيد-19» إيجابية يجب على المصاب زيارة أحد مراكز «صحة» لإعادة مسحة الأنف.

• فترة العزل تنتهي بالحصول على نتيجتين سلبيتين متتاليتين خلال 24 ساعة أو إكمال العزل 10 أيام مع الخلو من الأعراض.

ضرورة الالتزام

أكد مركز أبوظبي للصحة العامة، أهمية الاستمرار في الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وذلك للحد من انتشار فيروس «كوفيد - 19»، مشيراً إلى ضرورة تغطية الفم والأنف خلال ارتداء الكمام وترك مسافة تباعد جسدي لا تقل عن مترين بين الأشخاص، وتجنب المصافحة، وتعقيم وغسل اليدين، وأوصى الأفراد المؤهلين بتلقي الجرعات الداعمة حماية لهم لاسيما فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، نظراً لما يشكله تلقي الجرعات الداعمة من دعم للجهود الوطنية في مكافحة الجائحة والمتحورات ولتحقيق الأمن الصحي في المجتمع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news