الامارات | «خدمة أمان» في أبوظبي تتلقى 150 ألف مكالمة خلال 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن «خدمة أمان» في أبوظبي تتلقى 150 ألف مكالمة خلال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت خدمة أمان في إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، 150 ألف مكالمة، لبلاغات تقدم بها الجمهور خلال عام 2021.

وأفاد نائب مدير إدارة المعلومات الأمنية، العقيد الدكتور مهندس حسن جمعة الزعابي، بأن خدمة أمان تهدف إلى إشراك المواطنين والمقيمين في المحافظة في أمن واستقرار المجتمع، وتسهم في تعزيز الإجراءات الوقائية لـ«كوفيد-19»، من خلال تلقي المعلومات، ودعم الجهات والشركاء.

وذكر أن الخدمة تسعى إلى مجموعة من الأهداف، منها الإسهام في رفع مستوى الأمن والأمان، وتحقيق أولوية مكافحة الجريمة، والوقاية منها، ونشر الوعي، وزيادة مستوى الحس الأمني لأفراد المجتمع، وتعزيز مفهوم مسؤولية الأمن من مسؤولية الجميع، وتوفير قناة أمنية عالية السرية وسهلة لإيصال المعلومة.

وأشار إلى أن «أمان» قناة أمنية تعمل بحرفية عالية على مدار الساعة وطوال أيام السنة، لتوفر للجمهور الإدلاء بأي معلومة أمنية، مجتمعية، مرورية أو أخرى، تسهم في الحد من الجرائم واكتشافها، كما أنها تسهم في نشر الوعي وزيادة مستوى الأمن والأمان في الدولة.

وذكر أن الخدمة تضمن الحفاظ على سرية وهوية مقدم المعلومة، عند تقديم المبلغ للمعلومة الأمنية التي لديه باللغات العربية، والإنجليزية والأوردية.

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