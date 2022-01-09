الامارات | حمدان بن محمد يعتمد استراتيجيَّتَي "إعادة تأهيل حي الفهيدي التاريخي" و"الفنّ بالأماكن العامة"

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يعتمد استراتيجيَّتَي "إعادة تأهيل حي الفهيدي التاريخي" و"الفنّ بالأماكن العامة" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، استراتيجيتيّ "إعادة تأهيل حي الفهيدي التاريخي" و "الفنّ في الأماكن العامة"
وقال سموه في تغريدة على حسابه في "تويتر" . اعتمدنا استراتيجيتيّ "إعادة تأهيل حي الفهيدي التاريخي" و "الفنّ في الأماكن العامة"… فريق "دبي للثقافة" بقيادة لطيفة بنت محمد قادر على تكريس روح الابتكار الثقافي بدبي
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