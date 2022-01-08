الامارات | الإمارات تأمل في استقرار كازاخستان

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تأمل في استقرار كازاخستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دولة الإمارات أنها تتابع عن كثب واهتمام التطورات الأخيرة في كازاخستان الصديقة مشددة على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد بشكل عاجل.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها دعم دولة الإمارات لجهود كازاخستان في الحفاظ على أمنها واستقرارها وذلك ضمن إطار المؤسسات وسيادة القانون والدستور وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب الكازاخستاني.

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