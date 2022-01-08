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الامارات | الإمارات تأمل في استقرار كازاخستان

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دولة الإمارات أنها تتابع عن كثب واهتمام التطورات الأخيرة في كازاخستان الصديقة مشددة على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد بشكل عاجل.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها دعم دولة الإمارات لجهود كازاخستان في الحفاظ على أمنها واستقرارها وذلك ضمن إطار المؤسسات وسيادة القانون والدستور وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب الكازاخستاني.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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