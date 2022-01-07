الامارات | "محمد بن راشد للإسكان": الدوام المرن يبدأ من 6:30 صباحاً

شكرا لقرائتكم خبر عن "محمد بن راشد للإسكان": الدوام المرن يبدأ من 6:30 صباحاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأنه يمكن تطبيق الدوام المرن على أيام الأسبوع كافة، بما في ذلك يوم الجمعة بما تقتضيه مصلحة سير العمل، بحيث تكون بداية الدوام ما بين الساعة 6:30 صباحاً و8:30 صباحاً ولمدة 8 ساعات، عدا يوم الجمعة فيكون من الساعة 6:30 وحتى الساعة 7:30 صباحا وينتهي في الساعة 12:00 مساءً لمدة 4 ساعات ونصف ، وعممت المؤسسة قراراً بتغيير ساعات العمل لديها على مستوى الموظفين.

وأعلنت المؤسسة عن ساعات الدوام الرسمي للعام الجديد، والتي بدأ العمل بها من يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022، لتنسجم مع نظام العمل الأسبوعي الذي تم اعتماده مؤخراً، على صعيد الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.

وستكون ساعات العمل الرسمي في مقر المؤسسة من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 3:30 مساءً، وذلك من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 مساءً يوم الجمعة.

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