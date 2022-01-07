الامارات | فريق جامعة الإمارات.. الثالث في «تحدي استكشاف ‏الكوكب إكس»

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شكرا لقرائتكم خبر عن فريق جامعة الإمارات.. الثالث في «تحدي استكشاف الكوكب إكس» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق من جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالمركز الثالث في مسابقة «تحدي استكشاف الكوكب إكس»، التي نظمها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، بالشراكة مع معرض دبي للطيران.
وتكوّن فريق الجامعة من أربع طالبات هن: علياء محمد فيروز، من كلية تقنية المعلومات، ومهرة المقبالي، من كلية الهندسة، وراية سعيد الخاطري، وجواهر راشد النعيمي، من كلية العلوم.
وخاض فريق الجامعة غمار المسابقات والتحديات بإنجاز خمس مهام لاستكشاف الكوكب، تنوّعت بين تصميم جسم طائرة UAV بدون طيار، بنظام الطباعة ثلاثية الأبعاد، وعمل عرض تقديمي لها حول كيفية ملاءمتها لأجواء الكوكب، وتنفيذ المهام الموكلة لها في «الكوكب إكس»، ومنها نقل صندوق به عينات من الكوكب والهبوط بها في منصة «الهيلي باد»، وفي المرحلة الثانية من المسابقة صمم فريق جامعة الإمارات «رجل آلي» (روبوت) باستخدام تقنيات وتكنولوجياEv3-kit، وابتكار ملحقات إضافية لتنفيذ مهام محددة على الكوكب، ومنها نقل صخور على «الكوكب إكس» وتحميلها وغيرها العديد من المهام. وتعيّن على الفريق والمنافسين من الجامعات المشاركة بناء مركبة أرضية غير مأهولة لدراسة سطح «الكوكب إكس»، والبحث عن موقع لجمع العينات باستخدام Lego Mindstorms EV3. وفق مستويات برمجة مختلفة بين طلاب المدارس الثانوية والجامعات.
كما يجب أن تحتوي الروبوتات على أجهزة استشعار ومحركات، على أن يكون أمام الفرق خمس دقائق لإتمام مهمة محاكاة تجريبية من دون أي دعم أو مساعدة.
والتحدي الثاني تصميم مركبة جوية بدون طيار لتقوم بمهام الاستطلاع.
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