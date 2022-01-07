الامارات | شرطة عجمان توفّر 75 خدمة ذكية للمتعاملين

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان توفّر 75 خدمة ذكية للمتعاملين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت القيادة العامة لشرطة عجمان بأنها حققت إنجازاً متميزاً في التحول الذكي، وتقديم الخدمات بجودة عالية، وفق أعلى المعايير العالمية للمتعاملين، موضحة أنه يتم يقدم 75 خدمة ذكية للمتعاملين والموظفين على تطبيق شرطة عجمان، وذلك تحقيقاً للهدف الاستراتيجي، المتمثل في تعزيز رضا المتعاملين حول الخدمات المقدمة.

وقال رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات في شرطة عجمان، المقدم خليل إبراهيم الحمادي، إن الشرطة حرصت منذ اليوم الأول لإطلاق استراتيجية التحول الذكي في الخدمات الحكومية على بذل كل الجهود الممكنة، بجهود موظفيها وخبراتهم المتميزة، وعقول مبتكريها، لتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمات الشرطة، وتصميم وتنفيذ 75 خدمة ذكية تخدم الموظفين وجمهور المتعاملين في إمارة عجمان.

وأضاف أن توظيف الذكاء الاصطناعي بات واقعاً ملموساً، ونتائجه واضحة جلية في شرطة عجمان، واستطاعت توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات تعزز الأمن، وتدعم جودة العمل الشرطي، ومنها مشروع «عجمان دار الأمان»، المشروع الأمني الأضخم في الإمارة، إضافة إلى تطوير برنامج تحديد الهوية الذي يستخدم تقنية التعرف إلى الوجه لنظام الحضور والانصراف للموظفين، وهذه التقنية تعتبر من أقوى وأهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. من جانبه، أفاد نائب رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات، الرائد عبدالرحمن محمد العمودي، بأن من أبرز الخدمات التي تقدمها شرطة عجمان، خدمة شارك مع الأمن، وخدمة بلاغات الشيكات الذكية، وخدمة الإبلاغ المخالفات المرورية، وخدمة تحديق الملف المروري، وخدمة المخاطبات البنكية، وغيرها من الخدمات الذكية الهادفة إلى التسهيل على المتعاملين، دون الحاجة للحضور شخصياً إلى مراكز الخدمة. وأشار إلى أن شرطة عجمان تمكنت بخبرات فريق الخدمات الإلكترونية والاتصالات وعقولهم المبتكرة من تصميم وتنفيذ مركز بيانات رئيس، يقدم الدعم اللازم لجميع الخدمات الإلكترونية والذكية، دون الاستعانة بأي جهات خارجية، ما يضمن أمن وسرية البيانات والدعم التقني في القيادة، موضحاً أن خدمات شرطة عجمان الذكية متاحة للجمهور في أي وقت على تطبيق شرطة عجمان الذكي وموقعها الإلكتروني.

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