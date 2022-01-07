الامارات | نظام «بياناتي» جاهز لـ «دوام الجمعة»

شكرا لقرائتكم خبر عن نظام «بياناتي» جاهز لـ «دوام الجمعة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من عملية إعادة هندسة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية الإلكتروني «بياناتي»، ليتوافق مع نظام أيام العمل والإجازات الجديد، الذي دخل حيّز التطبيق اعتباراً من الأول من يناير 2022، ويشمل العمل يوم الجمعة بـ«نصف دوام»، إضافة إلى نقل الراحة الأسبوعية إلى يومي السبت والأحد.

وأكدت الهيئة أنها باتت على أتم الاستعداد لتذليل أي عقبات تواجهها جهات العمل الحكومية في تنفيذ نظام العمل الجديد، داعية الجهات الاتحادية إلى الالتزام بالنظام الجديد، والاستفادة من المرونة التي أتاحها المشرّع ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بخصوص الدوام المرن، على أن تتفق لائحة تنظيم الدوام المرن التي تعتمد من قبل الجهات الاتحادية مع حاجة العمل، وفي حدود ساعات دوام العمل الرسمي.

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