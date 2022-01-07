الامارات | 1219 سائقاً في أبوظبي يستفيدون من «برامج النقاط» العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن 1219 سائقاً في أبوظبي يستفيدون من «برامج النقاط» العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 يناير 2022

أكدت شرطة أبوظبي أن 1219 سائق مركبة مسجلة بحقهم نقاط مرورية في إمارة أبوظبي استفادوا من 789 دورات لتخفيض النقاط المرورية، واسترجاع رخص القيادة خلال العام الماضي.

وقال مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع، العقيد أحمد جمعة مطر الخييلي، إن شرطة أبوظبي حريصة على نشر الوعي الأمني والمجتمعي من خلال تطبيق الأنظمة واشتراطات السلامة المرورية ودعمها للبرامج التأهيلية للسائقين لتعزيز السلامة.

وأوضح أن الإدارة نفذت البرنامج باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والأوردية، لتأهيل وتدريب مخالفي قانون السير والمرور من خلال إلحاقهم بمحاضرات ودورات متخصصة، مشيراً إلى أنه يحق للسائق الالتحاق بالدورة مرة واحدة في العام، ويتم خلالها تخفيض ثماني نقاط لمن لم يتجاوز عدد النقاط المرورية المتراكمة لديه عن 23 نقطة مرورية.

وأشار إلى أن البرنامج يركز على توعية السائقين بالقيادة الآمنة وتعريفهم بكيفية التعامل مع النقاط المرورية وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم، تفادياً لسحب رخص القيادة منهم، وإرشادهم إلى المخاطر المترتبة على ارتكاب المخالفات.

وذكر أنه عند بلوغ 24 نقطة مرورية يتم سحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر مع وقف العمل بها، ويعفى السائق من سحب الرخصة إذا اجتاز الدورة التدريبية، لافتاً إلى أن هناك ثلاث سوابق مرورية: الأولى عند بلوغ السائق المخالف 24 نقطة مرورية، والثانية عند بلوغ السائق 48 نقطة، والثالثة عند بلوغه 72 نقطة خلال عام واحد.

ونصح السائقين بضرورة اتباع أنظمة وقوانين المرور تجنباً للمخالفات وحجز المركبات، حفاظاً على سلامة الجميع.

أبوظبي À الإمارات اليوم

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