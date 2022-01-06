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الامارات | شرطة دبي تلقي القبض على آسيوي رمى زجاجة أصابت أحد المارة

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تلقي القبض على آسيوي رمى زجاجة أصابت أحد المارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 يناير 2022

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من القبض على متهم يحمل جنسية آسيوية قام بالقاء زجاجة فارغة من احدى البنايات في منطقة "الجي بي آر"ما تسبب في اصابة بليغة لشخص من جنسية دولة خليجية.

التفاصيل أدناه.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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