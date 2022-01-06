الامارات | تكريم سائق لأمانته وإرجاعه 100 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم سائق لأمانته وإرجاعه 100 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم المدير التنفيذي لأجرة الشارقة، خالد الكندي، السائق إبراهام ايراوديون، من الجنسية النيجيرية، تقديراً لأمانته، وحسن تصرّفه تجاه مال الغير، حيث عثر على حقيبة تحتوي على مبلغ 100 ألف درهم في المقعد الخلفي للمركبة، وسلمها للعميل، الذي عبّر عن سعادته وتقديره للسائق وللشركة.

وأثنى الكندي على أمانة السائق، وحرصه على إرجاع المال إلى صاحبه، وأكد أن هذا السلوك الإيجابي يعكس الإخلاص والأمانة، ويشكل حافزاً لبقية الزملاء السائقين للالتزام بهذا الواجب الأخلاقي، ويعزز في الوقت ذاته من ثقة مستخدمي مركبات أجرة الشارقة، ويرسّخ حسن التعامل وإرجاع الأمانات إلى أصحابها.

وأشار إلى أن الشركة تعمل بشكل مستمر على إخضاع سائقي مركباتها لدورات في التعامل مع الركاب والمفقودات، كما تغرس في نفوسهم قيم الأمانة والالتزام بخدمة المجتمع.

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