الامارات | مبتكرون.. طالبة مواطنة تبتكر جهازاً لمساعدة المكفوفين على التنقل

شكرا لقرائتكم خبر عن مبتكرون.. طالبة مواطنة تبتكر جهازاً لمساعدة المكفوفين على التنقل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت طالبة مواطنة، من مدرسة الشفاء بنت عبدالله للتعليم الثانوي في كلباء، جهاز روبوت لمساعدة أصحاب الهمم «المكفوفين» على التحرك من مكان إلى آخر، وعبور الطرق من دون مساعدة أو إرشاد من قبل الآخرين.

وأفادت الطالبة عائشة حمد الزعابي، بأن بداية إنجاز ابتكاراتها كانت مع برنامج «المبرمج الإماراتي» الذي أطلقه «صندوق الوطن»، ويهدف إلى تعليم الطلبة الإماراتيين الذين تراوح أعمارهم بين سبعة أعوام و14 عاماً أساسيات البرمجة بطريقة ممتعة وتفاعلية.

وذكرت الزعابي أن الروبوت مبرمج للاتصال بتطبيق «أبل ستور»، من خلال برنامج «ميكانو آب»، ومن ثم فإن الاتصال بين الحاسوب أو الهاتف المتحرك والروبوت يكون عن طريق «البلوتوث»، موضحةً أن جهاز الروبوت يرسل إشعارات تلقائية إلى الشخص المستخدم «المكفوف»، عند وجود عائق على الطريق حتى يتجنبه.

وأشارت إلى أن الروبوت سيخدم العديد من أصحاب الهمم من فئة المكفوفين الذين لا يتوافر لهم مساعدون يرافقونهم أينما ذهبوا، ما يجعل حياتهم أكثر سهولة، مؤكدةً أن مجال الابتكار أصبح جزءاً مهماً في حياتها، خصوصاً بعد انضمامها إلى «صندوق الوطن» عام 2018، الذي يركز على اكتشاف ودعم الموهوبين من خلال مجموعة متنوعة من البرامج العالمية المتخصصة والمبتكرة التي تعنى بتطوير قدراته.

ولفتت إلى أن «صندوق الوطن» أتاح لها فرصة الالتحاق بالدراسة الجامعية «معايشة الحياة الجامعية»، قبل وصولها لمرحلة الجامعة.

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