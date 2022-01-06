الامارات | «صحة دبي» تحدد ضوابط إدارة النفايات في المنشآت الصحية

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تحدد ضوابط إدارة النفايات في المنشآت الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الصحة في دبي مجموعة من الضوابط والمعايير لتعامل المرافق والمنشآت المختلفة مع النفايات وإدارة البيئة، مؤكدة ضرورة أن تدعم إدارة النفايات والبيئة الممارسات الآمنة والبيئة الآمنة صحياً.

وألزمت المعايير المنشآت بتطوير وتنفيذ سياسات إدارة النفايات والبيئة، وأن تشمل هذه السياسة فصل النفايات الطبية، والتخلص منها بطريقة مناسبة، وفقاً للأنظمة المحلية لإمارة دبي.

وقالت الهيئة إنه يجب أن تغطي سياسة إدارة النفايات معالجة وتخزين ونقل والتخلص من جميع أنواع النفايات، مثل النفايات الطبية، والنفايات العامة.

وطلبت الهيئة توفير منطقة تخزين مستقلة، مع حاويات مخصصة للتخلص من النفايات، كما يجب تخزين النفايات الطبية في حاويات مبردة مخصصة، مع التحكم في درجة الحرارة، ويجب تهوية المنطقة بشكل صحيح.

وأكدت الهيئة ضرورة تعاقد المنشأة مع شركة متخصصة لجمع النفايات الطبية، ونقلها وإتلافها بانتظام، وفقاً للشروط الصادرة من إدارة الصحة العامة في بدلية دبي، ولابد من أن تضمن إدارة المنشأة الامتثال لقواعد اللوائح النووية للهيئة الاتحادية للرقابة النووية بشأن استخدام الإشعاع المؤين والمواد المشعة في مرافق الرعاية الصحية.

وحظرت هيئة الصحة بدبي التخلص من السوائل الطبية والأدوية والمحاليل والمواد الكيميائية الخطرة في مياه الصرف الصحي العادية، لافتة إلى ضرورة الحفاظ على النظافة في جميع أنحاء المنشأة من قبل موظفين داخليين مدربين.

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