الامارات | ميكروسكوب.. في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم جامعة الإمارات المؤتمر الدولي «إدارة واستدامة المياه.. حلول للمناطق الجافة»، خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس المقبل، بمشاركة نحو 400 باحث وعالم مختص من مختلف دول العالم، تزامناً مع اليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 مارس من كل عام.

وأفاد النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة رئيس المؤتمر، الدكتور أحمد مراد، بأن تنظيم المؤتمر يأتي ضمن جهود الجامعة والمركز في إيجاد الحلول المبتكرة لتحديات التنمية المستدامة والتحديات الطبيعية.

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