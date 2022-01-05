الامارات | "المعرفة" تتيح للمدارس الخاصة التحول إلى التعليم الافتراضي لمدة 48 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن "المعرفة" تتيح للمدارس الخاصة التحول إلى التعليم الافتراضي لمدة 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، للمدارس الخاصة في إمارة دبي، التحول جزئياً أو كلياً إلى نظام التعليم عن بعد "الافتراضي" مادة 48 ساعة.

وأوضحت الهيئة على "تويتر" أنه ‏في إطار الإجراءات الاحترازية المحدثة، يمكن للقيادات المدرسية تحويل صف أو سنة دراسية أو قسم من المدرسة أو المدرسة بأكملها إلى نموذج التعلم عن بُعد لمدة 48 ساعة، دون الحصول على موافقة مسبقة.

وذكرت الهيئة أنه في إطار الإجراءات الاحترازية المحدثة والتدابير الوقائية، يجب تعليق كافة الرحلات المدرسية والتجمعات داخل المدرسة، مثل الطابور الصباحي والأنشطة الجماعية، بما في ذلك حصص التربية البدنية.

كما يجب تعليق الأنشطة اللاصفية داخل وخارج المدرسة، وإغلاق المقاصف المدرسية وغيرها من الأماكن التي يتم فيها تقديم أو تناول الطعام.

وأضافت أن جميع الجهات الحكومية المعنية في حكومة دبي، تعمل على المتابعة المستمرة للمعطيات والمستجدات الصحية حول جائحة كوفيد – 19، واتخاذ الإجراءات الاستباقية والتدابير الوقائية وتحديثها بما يضمن صحة وسلامة وجودة حياة المجتمع التعليمي باعتبارها أولوية قصوى.

ولفتت إلى أن الإجراءات والتدابير الوقائية المحدثة، ستسري لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق الثالث من يناير 2022م. وسنوافيكم بكافة التحديثات والمستجدات أولاً بأول.

ويجب على جميع الطلبة والكوادر الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كوفيد- 19 عدم الذهاب إلى المدرسة. وفي المقابل، يجب على المدارس توفير خيار التعلم عن بعد للطلبة الذين يعانون من هذه الأعراض. ويمكن لهؤلاء الطلبة والكوادر العودة مجدداً إلى المدرسة بعد زوال الأعراض، ودون الحاجة إلى إجراء مسحة الأنف (PCR).

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