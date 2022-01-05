الامارات | سؤال من "الوطني" للحكومة عن "توحيد الإجازات وساعات الدوام" في القطاعين الحكومي والخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال من "الوطني" للحكومة عن "توحيد الإجازات وساعات الدوام" في القطاعين الحكومي والخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء المقبل، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.

وتشهد الجلسة توجيه 6 أسئلة برلمانية من أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة، بينها 4 أسئلة لوزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، تشمل سؤالين من العضو صابرين حسن اليماحي حول " توطين الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الخاص، وتوحيد نظام الإجازات وساعات العمل بين القطاعين الخاص والحكومي " ، وسؤال من العضو عبيد خلفان الغول السلامي، حول " توطين منصب المدير التنفيذي في الشركات الحيوية في القطاع الخاص، وأخيراً سؤال من العضو ناعمة عبدالرحمن المنصوري حول " توطين مهنة مدققي الحسابات في الدولة".

كما توجّه العضو عفراء بخيت العليلي سؤالاً برلمانياً لوزير التربية والتعليم، حسين بن ابراهيم الحمادي حول " التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة "، فيما تختتم الأسئلة البرلمانية بسؤال من العضو كفاح محمد الزعابي إلى وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، جميلة بنت سالم المهيري حول " التأمين الصحي للمعلمين الجدد.

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