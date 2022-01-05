الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كتب

دعا ذوو الطلبة إلى إلزام المدارس الخاصة بتحمل مسؤوليتها حال فقدان أبنائهم لكتبهم الدراسية داخل الفصول الدراسية، وتعويضهم عنها بكتب أخرى، لافتين إلى أنهم يتكبدون مبالغ مالية لشراء كتب جديدة بدل المفقودة داخل الفصول.

توصيل

فرض مطعم شعبي بأم القيوين خمسة دراهم رسوم توصيل الطعام لزبائنه، على الرغم من أن قيمة الوجبة الغذائية للشخص لا تتجاوز 15 درهماً، الأمر الذي رأى فيه الزبائن مبالغة غير مبررة.

استجابة

نوّه قارئ يسكن في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، بسرعة استجابة «تدوير» لشكوى نقل حاويات النفايات من جانب البناية التي يسكن فيها، إلى منطقة خالية مجاورة. إذ لم يتجاوز زمن الاستجابة 60 دقيقة.

تسويق

اشتكى قارئ قيام موقع تسويق إلكتروني محلي شهير، بخصم رسوم شحن منتج غير الذي طلبه، بداعي أن رسوم الشحن غير مستردة، داعياً إلى إلزام الشركات المشابهة بتعليمات واضحة لا تسمح بهضم حقوق المستهلكين.

صراف

تسبب تعطل بعض أجهزة الصراف الآلي بفرع مصرف أبوظبي الإسلامي في عجمان الواقع بالقرب من أبراج «اتصالات» في تكدس المتعاملين، علماً أن هذا الأمر كان قد تكرر من قبل.

مواقف

اقترح قراء إلزام المراكز الصحية والمستشفيات بتوفير مساحات مواقف مجانية لمرتاديها من المرضى، لكونها من الخدمات المساندة لتلك الجهات، لا سيما مع ازدحام المواقف المدفوعة في العديد من الأوقات بالقرب من مستشفيات خاصة، ما يضطر المرضى إلى إيقاف مركباتهم في مناطق بعيدة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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