الامارات | بدء تطبيق غرامة التأخير على مشتركي «الضمان الصحي» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق غرامة التأخير على مشتركي «الضمان الصحي» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي انتهاء مهلة السماح الممنوحة للاستفادة من إعفاء غرامات التأخير المترتبة على مشتركي الضمان الصحي بموجب كفالة فردية، مشيرة إلى أن غرامات التأخير ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم، بقيمة 300 درهم عن كل شهر تأخير، إضافة إلى أي غرامات أخرى مترتبة قبل الإعفاء.

وذكرت الدائرة أنها مددت في نوفمبر الماضي مهلة الإعفاء من غرامات التأخير المترتبة على مشتركي الضمان الصحي حتى تاريخ الثاني من يناير الجاري، ضمن التزامها بضمان استمرارية حصول أفراد المجتمع على خدمات الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الإعفاء يشمل المكفولين بموجب كفالة فردية (مثل العمالة المنزلية والأولاد والآباء، والأفراد الذين تأخروا في إكمال أو تجديد اشتراك التأمين الصحي).

وكانت الدائرة كررت مناشدتها للاستفادة من مهلة الإعفاء للاشتراك أو تجديد الاشتراك في الضمان الصحي، في إطار الحرص على توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع في أبوظبي من خلال ضمان استمرارية التغطية التأمينية الصحية لجميع المشتركين ودعمهم للوصول للخدمات الصحية المتواصلة والمتكاملة متى ما احتاجوا إليها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news