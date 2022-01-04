الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنويه

نوّه متعامل مع «اتصالات» بالاهتمام الكبير من موظفي الشركة لحل مشكلة في فاتورة هاتفه المتحرك، التي وصلته خطأً بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية، إذ تم حل مشكلته في وقت لم يستغرق أكثر من 30 دقيقة.

حافلات

اشتكى أولياء أمور طلبة في إحدى المدارس الخاصة من رفض سائقي الحافلات المدرسية نقل الطلبة الذين لم يدفعوا الرسوم للفصل الدراسي الثاني، إذ تركوا الطلبة في الشوارع، على الرغم من الظروف الجوية غير المستقرة.

تشديد

أثنى ركاب على تشديد هيئة الطرق والمواصلات في دبي على السائقين والركاب في وسائل النقل العامة لضمان التزامهم بارتداء الكمامات بالشكل الصحيح، وفرضها مخالفات على غير الملتزمين بإجراءات الوقاية من «كورونا».

حفر

أظهرت الأمطار التي تشهدها الدولة منذ أيام عيوباً في بعض الطرق، تمثلت في وجود حفر في الطبقة الإسفلتية في العديد من المناطق، ودعا قرّاء البلديات والجهات المعنية إلى إجراء الصيانة اللازمة سريعاً، نظراً لما تشكله تلك الحفر من خطر على سلامة مستخدمي الطرق.

أودية

رغم العديد من التحذيرات بعدم الاقتراب أو اجتياز مجاري السيول، في هذه الفترة التي تشهد جرياً للعديد من الأودية في الدولة بسبب الأمطار، فإن البعض لا يبالي بتلك النصائح، ويعرّض نفسه ومرافقيه للخطر، من أجل التقاط الصور، على الرغم من خطورة مثل هذا التصرف.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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