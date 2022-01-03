الامارات | منال بنت محمد تشيد بعامل نظافة لمساعدته حمامة عاجزة عن الطيران

شكرا لقرائتكم خبر عن منال بنت محمد تشيد بعامل نظافة لمساعدته حمامة عاجزة عن الطيران والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت مجمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بعامل نظافة في بلدية دبي، لقيامه بحماية ومساعدة حمامة صغيرة كانت عاجزة عن الطيران.

ونشرت سموها في خاصية الحالة، على حسابها الخاص في «انستغرام» صورتين للعامل، قائلة: «يستاهل التكريم، شاهدته يحاول مساعدة حمامة صغيرة لم تستطع الطيران، لانها مبتلة بماء المطر».

ونشرت سموها صورة ثانية للعامل، ووضعت عليها، وسم «بطل»، ووسم «احترام» بالاضافة الى وسم بلدية دبي، تقديرا منها لهذه اللفتة الانسانية التي يحملها العامل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news