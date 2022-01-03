الامارات | مصابة بكورونا في غيبوبة تلد طفلة في أسبوعها الـ 27

شكرا لقرائتكم خبر عن مصابة بكورونا في غيبوبة تلد طفلة في أسبوعها الـ 27 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجبت أم مصابة بكورونا وفي بغيبوبة وتخضع لأجهزة التنفس الاصطناعي في دبي طفلتها في الأسبوع الـ 27 بعملية قيصرية.

وكانت الأم ماهام والأب عمر يستعدان لولادة طفلهما الأول عندما تم اكتشاف إصابة ماهام بفيروس كوفيد-19 في الثلث الثاني من حملها، أي بعمر 23 أسبوعاً فقط، ما استدعى إدخالها على الفور إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى الزهراء في دبي ووضعها تحت جهاز التنفس الإصطناعي.

وقال الدكتور محمد خميس حسين، أخصائي الرعاية الحرجة في مستشفى الزهراء بدبي في بيان اليوم الاثنين إنه نظراً لسرعة تدهور حالة الأم قرر الفريق الطبي توليدها في الأسبوع 27 فقط من خلال عملية قيصرية طارئة من أجل إنقاذ حياة الأم وطفلها الأول.

من جانبه، أشار الدكتور ماجد زكريا، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة في المستشفى إلى تحسن حالة الطفلة والأم وخروجهما من المستشفى.

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