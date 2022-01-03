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الامارات | جناح الجو بشرطة رأس الخيمة ينقذ سائقاً حاصرته مياه وادي البيح

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مصباح أمين - رأس الخيمة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ جناح قسم الطيران في شرطة الخيمة، سائق مركبة عالقة في مجرى وادي البيح في إمارة رأس الخيمة، إثر جريان مياه الوادي بقوة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، وشهدت رأس الخيمة سقوط أمطار بين الغزيرة والمتوسطة في المناطق الشمالية والجبلية، ما أدى إلى جريان الأودية والشلالات الجبلية في جبل جيس.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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