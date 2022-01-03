الامارات | 15 ألف مكالمة طارئة تلقتها شرطة الشارقة خلال رأس السنة

شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف مكالمة طارئة تلقتها شرطة الشارقة خلال رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 يناير 2022

نجحت الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها القيادة العامة لشرطة الشارقة لتنظيم الحركة المرورية وتأمين احتفالات رأس السنة الجديدة 2022، والفعاليات المصاحبة لها في مدن الإمارة كافة، بتسجيل الحوادث المرورية بالإمارة لصفر وفيات، وتعامل مركز الاتصال بغرفة العمليات المركزية مع 17 ألفاً و734 مكالمة هاتفية ما بين الطارئة وغير الطارئة، بالتنسيق بكل كفاءة واستراتيجية مع الجهات المختصة بالقيادة والشركاء الاستراتيجيين.

وكشف مدير إدارة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة العقيد جاسم محمد بن هده، عن تلقي غرفة العمليات المركزية خلال عطلة رأس السنة 15 ألفاً و854 مكالمة على الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة، فيما تلقت 1880 مكالمة عبر الرقم 901 للحالات غير الطارئة، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع البلاغات كافة حسب أهميتها إلى مكالمات طارئة وغير طارئة، وتحويلها الفوري إلى جهات الاختصاص، مؤكداً الحرص المستمر لشرطة الشارقة على تقليل زمن الاستجابة، من خلال استخدام أحدث التقنيات، ضمن استراتيجيتها المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان.

ودعا مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى عدم التردد بالاتصال على الرقم ‏(999) في حالة تعرضهم لأي طارئ، والاتصال على الرقم ‏(901) ‏في الحالات غير الطارئة.

وفي الجانب المروري، كثفت شرطة الشارقة من وجودها الأمني في الدوريات المرورية على مختلف المناطق، والميادين، والطرقات الداخلية والخارجية للإمارة، الأمر الذي شكل عامل النجاح الذي تحقق في بلوغ «صفر» وفيات، ما أسهم ذلك في تحقيق أهداف القيادة المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان وجعل الطرق أكثر أماناً.

الشارقة À الإمارات اليوم العقيد جاسم بن هده:

«تم التعامل مع البلاغات حسب أهميتها، وتحويلها الفوري إلى جهات الاختصاص».

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