الامارات | «إسعاف دبي» تقدم 3717 جـرعة لقاح لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» تقدم 3717 جـرعة لقاح لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عن تقديمها 3717 جرعة لقاح لفئتي كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم، وذلك ضمن مبادرة «تطعيمك في بيتك» التي أطلقتها بالشراكة مع هيئة الصحة في دبي، وهيئة تنمية المجتمع.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة الدراي، لـ«الإمارات اليوم» إن مبادرة «تطعيمك في بيتك» تتم من خلال سيارات إسعاف مجهزة، تذهب إلى الفئات المشمولة في منازلهم، وتقدم لهم جرعات اللقاح في مواعيدها وكذلك الجرعات الداعمة وفق طلبهم.

وأكد أن المبادرة تعكس الجهود الكبيرة المبذولة من أجل توفير اللقاح لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين، وصولاً الى تحقيق المناعة المكتسبة وحماية الصحة العامة للمجتمع، لافتاً إلى أن توصيل اللقاح إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم، يأتي ضمن سلسلة الخدمات الطبية المنزلية التي تقدمها الجهات الصحية للفئتين التي توليها جل اهتمامها، تحقيقاً لرضاهم وسعادتهم.

وقال الدراي إن المبادرة تهدف إلى توفير الجهد على المستفيدين بإعطائهم اللقاح في أماكن إقامتهم، بهدف تجنيبهم الذهاب إلى المستشفيات والمراكز المخصصة لتلقي اللقاح، وفي الوقت نفسه تخفيف الضغط على المستشفيات ومراكز اللقاح.

وأشار إلى أن المركبة مزودة بأحدث المعدات والتقنيات لتقديم التطعيم، ومزودة بثلاجة لحفظ اللقاح وفقاً للمعايير الطبية، وأجهزة لتعقيمها تلقائياً وكاميرا حرارية لرصد درجة حرارة المتعاملين، كما تم تجهيزها بمقاعد تتناسب مع طريقة إعطاء اللقاح.

ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال التواصل المباشر مع مركز الاتصال بهيئة الصحة في دبي 800342، وتقديم ما يثبت السكن في إمارة دبي بغض النظر عن مكان صدور الإقامة، وبعد تأكيد الحجز، يتم تقديم الخدمة خلال 48 ساعة من موعد الحجز، ويمكن لجميع المواطنين في دبي ممن هم بعمر 50 وما فوق، وكبار السن من المقيمين في الإمارة بعمر 60 وما فوق، الاستفادة من هذه المبادرة على مدار الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

الحفاظ على الخصوصية

أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي، بأن مركبة الإسعاف الخاصة بالتطعيم مجهزة بمعدات تعقيم كاملة لتطهيرها عقب تطعيم كل شخص، وتم تزويدها بحقائب جدارية معلقة لحفظ المواد الطبية كافة، ما يسهّل على المسعفين عملية التحكم فيها ونقلها من مكان إلى آخر، وتم ربط المركبة بالنظام الذكي لهيئة الصحة في دبي مع قارئ الهوية الإماراتية لغايات سرعة الإنجاز والدقة.

وتابع أن الخدمة يتم تقديمها على مدار الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً، ويستفيد منها كبار المواطنين وأصحاب الهمم المسجلون في قائمتي هيئة الصحة وهيئة تنمية المجتمع.

وأوضح أن الطاقم الإسعافي يستقبل المستفيد بناء على الضوابط والإجراءات الطبية، ويتولى قياس العلامات الحيوية له، مع الحفاظ على خصوصية المتعامل ومراعاة اختلاف الثقافات ومراقبته صحياً بعد أخذ اللقاح.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news