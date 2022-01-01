الامارات | "كهرباء ومياه دبي" تعلن مواعيد العمل الجديدة في مراكز إسعاد المتعاملين

شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء ومياه دبي" تعلن مواعيد العمل الجديدة في مراكز إسعاد المتعاملين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ساعات العمل الجديدة في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها في إمارة دبي تماشيا مع قرار حكومة دبي بتغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة من بداية 2022.

وستكون مواعيد العمل في مراكز الهيئة لإسعاد المتعاملين من الاثنين إلى الجمعة من كل أسبوع على أن تكون ساعات العمل اليومي في المركز الرئيسي ومركز القوز من 7:30 صباحا إلى 3:00 مساءً من الاثنين إلى الخميس ومن 7:30 إلى 11:30 صباحا يوم الجمعة وفي مركز برج نهار ومركز الهيئة في الطوار /بلدية دبي/ فستكون ساعات العمل من 7:30 صباحا إلى 8:00 مساءً من الاثنين إلى الخميس ومن 7:30 إلى 11:30 صباحا يوم الجمعة أما بالنسبة لمركز المستقبل لإسعاد المتعاملين في ابن بطوطة مول فستكون ساعات العمل على مدار الأسبوع حسب مواعيد عمل مركز التسوق.

يذكر أن الهيئة توفر جميع خدماتها عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني /www.dewa.gov.ae/ كما يمكن للمتعاملين الاستفسارأو التقديم على عدد كبير من خدمات الهيئة من خلال مركز رعاية المتعاملين على مدار الساعة على الرقم 9999-601-04 /من خلال الرد الصوتي التفاعلي/ بالإضافة إلى الاستفسارات عن طريق حساب الهيئة الموثق في منصة "واتساب" المدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال "رماس" موظف الهيئة الافتراضي بالإضافة إلى خدمة "حيّاك" للدردشة النصية والمرئية وخدمة "أشر" للمحادثة الفورية المرئية باستخدام لغة الاشارة لأصحاب الهمم من ذوي الاعاقة السمعية.

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