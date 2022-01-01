الامارات | طقس الغد غائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد غائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

و اوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي مضطربا وسيحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 02:16 و الجزر الأول عند الساعة 19:27 والجزر الثاني عند الساعة 06:21.

و في بحر عمان يكون الموج مضطربا و يحدث المد الأول عند الساعة 08:12 والمد الثاني عند الساعة 22:16 و الجزر الأول عند الساعة 15:09 والجزر الثاني عند الساعة 04:00.

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