الامارات | خطة شاملة من دفاع مدني دبي لتأمين احتفالات رأس السنة

شكرا لقرائتكم خبر عن خطة شاملة من دفاع مدني دبي لتأمين احتفالات رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي جاهزيتها التامة لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2022 ، واعتماد الخطط التشغيلية وجميع الإجراءات بنسبة 100% للمساهمة في إخراج الاحتفال السنوي بما يليق بسمعة مدينة دبي في تنظيم أفضل العروض والفعاليات العالمية الكبرى.

وقال مدير عام الدفاع المدني بدبي الفريق راشد ثاني المطروشي إن فرق الدفاع المدني معنية بمهمة تأمين 29 موقعاً أساسيًا خصصت للفعاليات والاحتفال بالألعاب النارية.

وأضاف أنه وفق الخطة المقررة تم تقسيم مواقع الاحتفال إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، قطاع ديرة وقطاع بر دبي ، وقطاع جبل علي والواجهة البحرية لافتاً إلى مشاركة قوة بشرية 679 من الضباط وضباط الصف والأفراد الذين يمثلون نخبة من الوحدات والفرق التخصصية ذات الكفاءة المهنية العالية ، مزودين بنحو 84 آلية مختلفة الاختصاصات، إضافة إلى الدعم اللوجستي من فرق أخرى على أهبة الاستعداد حال حدوث أي طارئ في جميع مراكز الدفاع المدني بدبي.

وأشار إلى أن مرحلة تأمين الفعاليات لا تقتصر على ساعات الاحتفال ، إذ سبقها تعاون مع المطورين والاستشاريين والمقاولين لتطبيق شروط السلامة في جميع المباني والمنشآت بدبي المرتبطة بنظام السلامة الذكي، 24/7 لضمان جاهزية أنظمة الإطفاء والسلامة في تلك المباني بنسبة 100%.

كما نفذ الدفاع المدني بدبي عدد من تمارين الإخلاء في مواقع الفعاليات والأنشطة خلال الفترة السابقة، لضمان جاهزيتها، وتأمين سلامة الجمهور، ونفذ عمليات تفتيش للمباني والمنشآت التي ستقام فيها الفعاليات للتأكد من توافر اشتراطات الوقاية والسلامة وأنظمة الحماية من الحريق ، أبرزها برج خليفة والمنشآت المجاورة له وبواقع 61 مبنى..

ودعا المطروشي أفراد الجمهور إلى الالتزام بالإرشادات والتوجيهات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية لضمان سلامتهم وتوفير أفضل الظروف التي تساعدهم على قضاء الأوقات السعيدة برفقة الأهل والأصدقاء في ليلة رأس السنة، مؤكداً ثقته بقدرات الأجهزة المعنية على تقديم أفضل الخدمات لإسعادهم.

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