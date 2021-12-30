الامارات | مواعيد عمل مراكز "صحة" لخدمات كوفيد-19 من المركبة خلال العطلة

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عمل مراكز "صحة" لخدمات كوفيد-19 من المركبة خلال العطلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة العام الميلادي الجديد 2022 والتي توافق أيام الجمعة 31 ديسمبر 2021 والسبت والأحد الأول والثاني من يناير 2022.

مراكز صحة لخدمات كوفيد-19:

وقالت شركة "صحة" أن مراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في إمارة أبوظبي والإمارات الشمالية ستعمل يومي الجمعة والسبت من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، في حين تعمل المراكز يوم الأحد 2 يناير 2022 في إمارة أبوظبي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، ومراكز الإمارات الشمالية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، على أن تعاود عملها المعتاد اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022.

أما مراكز صحة لتطعيم كوفيد-19 في كل من ميناء زايد في أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات سوف تعمل يومي الجمعة والأحد من الساعة 7 صباحاً حتى 10 ليلاً ، ويوم السبت الأول من يناير 2022 من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة ليلاً ، أما مركز دبي باركس آند ريزورت فسوف يعمل يومي الجمعة والأحد من الساعة 9 صباحاً حتى 9 ليلاً ، ويوم السبت من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، ومركز التطعيمات في قاعة أفراح مدينة زايد؛ فيعمل يومي الجمعة والأحد من الساعة 7 صباحاً وحتى 10 ليلاً ، ويوم السبت 1 يناير 2022 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة ليلاً.

وتعمل مراكز تقييم كوفيد-19 المتميز في المفرق، وميناء زايد، يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، ويوم السبت الأول من يناير 2022 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، ويوم الأحد 2 يناير 2022 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى 11 ليلاً، أما مركز تقييم كوفيد ـ 19 في المشرف، ومركز العين فتعمل يومي الجمعة والسبت من الساعة 8 صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، ويوم الأحد من الثامنة صباحاً وحتى 11 ليلاً، في حين يعمل مركز تقييم كوفيد ـ 19 في مدينة زايد في منطقة الظفرة يوم السبت الأول من يناير 2022 من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساءً.

المجالس:

وسيفتح مجلس القوع في مدينة العين أبوابه من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً، طيلة أيام العطلة من الجمعة إلى الأحد، في حين تفتح مجالس فلج هزاع في العين، والمشرف في أبوظبي، أبوبها يوم الجمعة والأحد من الساعة 9 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وتغلق يوم السبت الأول من يناير 2022 أبوابها.

مستشفيات صحة

وقالت شركة "صحة" إن أقسام الطوارئ في جميع مستشفياتها ما عدا مستشفى الرحبة، ستواصل تقديم خدماتها على مدار الساعة، أما العيادات الخارجية فسوف تغلق طيلة أيام العطلة، باستثناء عيادة الحقن والتضميد بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، فستعمل من الساعة 8 صباحاً وحتى الخامسة مساءً من الجمعة وحتى الأحد، ويعمل مركز صحة المرأة في مستشفى الكورنيش يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.

وتستقبل مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشى توام، ومستشفى العين، ومستشفى الوقن، الزوار للمرضى المنومين أيام العطلة من الجمعة وحتى الأحد في أوقات الزيارة المعتادة؛ للمرضى المنومين من الساعة 9 صباحاً إلى 12 ظهراً، ومن 4 - 8 مساءً.

أما مدينة الشيخ شخبوط الطبية فتستقبل الزوار للمرضى المنومين من الساعة العاشرة صباحاً وحتى 12 ظهراً، ومن الساعة الخامسة إلى السابعة مساءً، بما فيهم زيارة المرضى المنومين في وحدة رعاية الكلى، في حين تستقبل الزوار لمرضى العناية الحرجة من الساعة الساعة 12 وحتى الثانية بعد الظهر ومن الخامسة وحتى السابعة مساءً.

وتستقبل مستشفى الكورنيش الزوار للمريضات المنومات من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، في حين تستقبل مستشفى الرحبة الزوار للمرضى المنومين في وحدة معالجة كوفيد ـ 19 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى 12 ظهراً، ومن الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساءً، في حين تستقبل الزوار لمرضى العناية المركزة من الساعة الساعة 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، ومن الساعة الثامنة مساءً وحتى 11 ليلاً.

وتستقبل مستشفيات الظفرة الزوار للمرضى المنومين أيام العطلة من الجمعة إلى الأحد من الساعة 9 صباحاً وحتى 12 ظهراً ومن الخامسة مساءً وحتى 11 ليلاً، وتستقبل الزوار لمرضى الحالات الطارئة في مستشفى مدينة زايد خلال أيام العطلة من الساعة 11 صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، ومن الساعة الخامسة مساءً إلى السابعة مساءً.

كما تقدم مراكز "صحة لرعاية الكلى" خدماتها كالمعتاد من الساعة 7 صباحاً إلى 11 مساءً، يومي السبت والأحد، فيما عدا وحدة الكلى في مستشفيات مدينة زايد، غياثي، ليوا، السلع، دلما، والمرفأ؛ فستقدم خدماتها لمرضى الغسيل الكلوي يوم السبت الأول من يناير 2022 من الساعة 8 صباحاً وحتى 5 مساءً.

ويعمل بنك الدم في أبوظبي، والعين يوم الأحد الثاني من يناير 2022 من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، ويغلقان أبوابهما يومي الجمعة والسبت، في حين يغلق فرع الظفرة طيلة أيام العطلة من الجمعة وحتى الأحد.

المراكز الصحية

أما المراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية احدى منشآت شركة "صحة"؛ فتعمل عيادات: مطار أبوظبي، سويحان، القوع، مزيد، الهير، الختم، على مدار الساعة، أيام الجمعة 31 ديسمبر 2021 وحتى الأحد 2 يناير 2022، في حين تعمل عيادة الباهية في أبوظبي يوم الجمعة 31 ديسمبر من الساعة 7 صباحاً وحتى منتصف الليل، ويوم السبت الأول من يناير 2022 من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، ويوم الأحد الثاني من يناير من السابعة صباحاً وحتى العاشرة والنصف ليلاً، وتعمل عيادات الزعفرانه، ومدينة خليفة، وبني ياس، يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، ويوم الأحد 2 يناير 2022 من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة والنصف ليلاً، ويوم السبت تعملان من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً.

أما عيادة المقطع، فتغلق يوم الجمعة 31 ديسمبر فيما تعمل يوم السبت الأول من يناير 2022 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، ويوم الأحد 2 يناير 2022 من الساعة الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة والنصف ليلاً.

وتغلق عيادات البطين، والظفرة لطب الأسنان، والفلاح، والسمحة، والمفرق لطب الأسنان أبوابها يومي الجمعة والسبت، وتعمل يوم الأحد 2 يناير 2022 من الساعة 7 صباحاً وحتى العاشرة والنصف ليلاً.

وتعمل عيادتا المشرف، ومدينة محمد بن زايد، يومي الجمعة 31 ديسمبر والأحد 2 يناير من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة والنصف ليلاً، وتغلقان يوم السبت الأول من يناير 2022.

أما عيادات منطقة العين، فتعمل عيادات: نعمة، الهيلي، المويجعي، واليحر من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة والنصف ليلاً، يومي الجمعة والسبت وتعمل من الساعة العاشرة صباحاً الى الساعة العاشرة مساءٍ يوم السبت.

في حين تعمل عيادة الشويب يوم الجمعة 31 ديسمبر، ويوم الأحد 2 يناير 2022 من الساعة 9 صباحاً وحتى التاسعة ليلاً، وتغلق يوم السبت الأول من يناير 2022، وتعمل عيادة عود التوبة والجاهلي والطوية ورماح يوم الجمعة والأحد من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة والنصف ليلاً، وتغلق يوم السبت، وتعمل عيادة رماح يوم الأحد من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة والنصف ليلاً، وتعمل عيادة الفقع يومي الجمعة والأحد من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وتغلق يوم السبت، وتعمل عيادة الخزنة يوم الأحد من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وتغلق يومي الجمعة والسبت، وتعمل عيادة النيادات يوم الأحد من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة والنصف مساءً، وتغلق يومي الجمعة والسبت. في حين يغلق مركز العين للأسنان يومي الجمعة والسبت ويعمل يوم الأحد 2 يناير 2022 من الساعة 7 صباحاً وحى العاشرة والنصف ليلاً.

أما العيادات الخارجية في مستشفيات الظفرة وعيادة الظفرة لطب الأسرة فتغلق يومي الجمعة والسبت، وتعمل يوم الأحد الثاني من يناير 2022 من الساعة 11 صباحاً وحتى الثامنة مساءً، في حين تعمل عيادة أبو الأبيض وصير بني ياس خلال أيام العطلة من الجمعة إلى الأحد من الساعة 8 صباحاً وحتى الثامنة مساءً، وتغلق عيادة بدع المطاوع طيلة أيام العطلة من الجمعة إلى الأحد، في حين يغلق مركز مدينة زايد لطب الأسنان يومي الجمعة والسبت، ويعمل يوم الأحد من 11 صباحاً وحتى الثامنة مساءً، وتغلق وحدات غسيل الكلى في مدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والمرفأ ودلما يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، وتعمل يومي السبت والأحد الأول والثاني من يناير 2022 من الساعة 8 صباحاً وحتى 5 مساءً. وتعمل عيادة الحمى في المنطقة الصناعية في مدينة زايد يوم الجمعه والاحد في ساعه 08:00 – 20:00 وتعمل يوم السبت في ساعه 10:00 – 20:00.

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