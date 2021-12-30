الامارات | تعرف إلى مواعيد انتهاء تخفيض المخالفات المرورية في الإمارات الشمالية

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى مواعيد انتهاء تخفيض المخالفات المرورية في الإمارات الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة الشارقة عن انتهاء تخفيض المخالفات المرورية في الإمارة بنسبة 50% بتاريخ 31 يناير 2022، حيث يشمل التخفيض جميع المخالفات المرورية مع إلغاء النقاط المرورية وحجز المركبات، باستثناء المخالفات المرورية المشددة.

وأعلنت شرطة أم القيوين عن انتهاء تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% بتاريخ 6 يناير 2022، ويستثنى من القرار المخالفات المرورية التي تشمل قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر وإحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة ( الشاصي ) بدون ترخيص، ومخالفات التعليمات والتدابير الاحترازية الصادرة وفق قرار سعادة النائب العام رقم ( 38 ) لسنة 2020 والمعدل بالقرار رقم (54) فيما يتعلق بلائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

كما أعلنت شرطة رأس الخيمة، عن انتهاء خفيض المخالفات المرورية بنسبة (50%) بتاريخ 3 يناير 2022، وأكدت بأن الخصـم يشمل جميع المخالفات المروريـــــــة في الإمارة مع إلغاء النقاط المرورية وحجز المركبات، باستثناء المخالفات المرورية المشددة.

فيما أعلنت شرطة عجمان عن تمديد تخفيض قيمة المخالفات المرورية المرتكبة قبل 21 نوفمبر الماضي، حتى 14 يناير المقبل، حيث يشمل التخفيض جميع أنواع المخالفات المرتكبة في إمارة عجمان باستثناء المخالفات المشددة، ودعت القيادة العامة السائقين إلى دفع المخالفات عبر أربع أجهزة، من خلال تطبيق شرطة عجمان، وتطبيق وزارة الداخلية، وعبر جهاز سهل، أو من خلال الحضور إلى مراكز الخدمة.

وأعلنت شرطة الفجيرة عن انتهاء تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء النقاط المرورية، وقيمة حجز المركبات اعتباراً من 28 نوفمبر 2021 ولمدة 50 يوماً على المخالفات المرورية المسجلة قبل 25 نوفمبر 2021م على ألا يشمل التخفيض المخالفات المشددة..

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news