الامارات | تمديد تخفيض المخالفات المرورية بعجمان حتى 14 يناير المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تخفيض المخالفات المرورية بعجمان حتى 14 يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان عن تمديد تخفيض قيمة المخالفات المرورية المرتكبة قبل 21 نوفمبر الماضي، حتى 14 يناير المقبل، حيث يشمل التخفيض جميع أنواع المخالفات المرتكبة في عجمان باستثناء المخالفات المشددة، ودعت القيادة العامة السائقين إلى دفع المخالفات عبر أربع أجهزة، من خلال تطبيق شرطة عجمان، وتطبيق وزارة الداخلية، وعبر جهاز سهل، أو من خلال الحضور إلى مراكز الخدمة.

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