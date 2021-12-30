الامارات | مركز النقل المتكامل يعلن مواعيد خدماته لعام 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز النقل المتكامل يعلن مواعيد خدماته لعام 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن مواعيد العمل الجديدة لمراكز إسعاد المتعاملين وخدمات حافلات النقل العام والعبّارات وساعات تطبيق نظام "درب" للتعرفة المرورية وخدمة مواقف.

وأوضح المركز أن تلك المواعيد تم اعتمادها بما يتماشى مع النظام الجديد للعمل الأسبوعي في الدولة لتكون أيام العمل الرسمية من يوم الإثنين إلى يوم الخميس ونصف يوم عمل يوم الجمعة. على ان يبدأ تطبيق النظام الجديد اعتباراً من يوم السبت الموافق 1 يناير 2022.

مراكز إسعاد المتعاملين

ستستقبل مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للمركز، المتعاملين من يوم الإثنين ولغاية يوم الخميس، من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 3 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً.

خدمة مواقف

وفيما يخص خدمة المواقف العامة، سيتم العمل حسب النظام الحالي حتى اشعار آخر. حيث سيتم احتساب رسوم المواقف العامة السطحية من يوم السبت ولغاية يوم الخميس، من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 12 صباحاً، وستكون الرسوم مجانية في يوم الجمعة وأيام العطل الرسمية.

نظام التعرفة المرورية "درب"

وأوضح المركز أنه سيستمر في تطبيق رسوم "درب" وفق النظام الحالي حتى إشعار آخر، أي من يوم السبت إلى يوم الخميس خلال ساعات الذروة وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية. كما ستكون الرسوم مجانية في يوم الجمعة وأيام العطل الرسمية.

خدمات النقل العام

وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل وسائل النقل العام في إمارة أبوظبي، أفاد المركز بأن خدمات حافلات النقل العام ستعمل حسب الجدول الزمني الموحد طوال أيام الأسبوع وذلك بحسب التحسينات الأخيرة على شبكة النقل العام. كما ان خدمات النقل البحري العام بين مرسى جبل الظنة وجزيرة دلما، وبين جزيرتي السعديات والعالية ستستمر وفقاً لجدول المواعيد المتبع حالياً.

ويمكن للمتعاملين الاستفادة من خدمات المركز رقمياً من خلال موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقات "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، وذلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

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