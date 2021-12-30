الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ملف

استغرب متعاملون مع مستشفيات في الدولة، الإصرار على تحصيل رسوم تسجيل إضافية للمرضى الذين يزورون المستشفيات للمرة الأولى، بدعوى فتح ملفات جديدة لهم، على الرغم من أن هذه العملية تتم عبر الكمبيوتر ولا تحتاج إلى تكاليف.

مبالغة

تبالغ بعض المطاعم كثيراً في أسعار المقبّلات، إلى درجة أن صحون الحمص والمتبّل المقدمة تحتوي على كميات صغيرة للغاية، ومع ذلك تُباع بسعر مرتفع لا يقل عن 15 درهماً.

عزّاب

استغرب قاطنو أحد المباني السكنية، تحويل المبنى الذي يقطنون فيه من مبنى عائلي إلى سكن للعزاب، ما تسبّب في ضغط على المرافق والخدمات، خصوصاً المصعد.

قطط

يقوم سكان، من منطلق إنساني، بترك بقايا الطعام والشراب في محيط المباني، لإطعام القطط الضالة، الأمر الذي يشوّه المنظر العام بصورة غير مقصودة، فيما رأى آخرون أنه يمكن تقديم الرعاية لهذه الحيوانات من خلال الجهات المعنية.

صيانة

اشتكى قارئ تعطّل محرك سيارته، وهي مازالت تحت الضمان، فلجأ إلى الوكالة لإصلاحها، لكنه فوجئ بطلبها مبلغاً كبيراً لإصلاحها، بدعوى أنه تم تغيير زيت المحرك خارج الوكالة.

فضول

طالب قراء بتشديد العقوبة على السائقين الفضوليين الذين يُبطئون حركة مركباتهم لمشاهدة الحوادث المرورية، على الطرق، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة وإن كانت تراجعت في السنوات الأخيرة، إلّا أنها لم تختفِ، وتتسبب في عرقلة حركة السير.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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