الامارات | طقس غائم وتوقعات بسقوط أمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غائم وتوقعات بسقوط أمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم (الخميس) غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكوّن السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مع السحب، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وأشار إلى أن الطقس المتوقع غداً الجمعة سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكوّن السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة.

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